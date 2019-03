Fridays for Future: Die Jugend protestiert gegen den Klimawandel

Die Zeit fordert in ihrem Kommentar einen anderen Umgang mit den Schülern. Politiker müssten die Bedenken der „Fridays for Future“-Demos endlich ernst nehmen. Denn Wissenschaftler schlagen schon lange Alarm. So fordern Wissenschaftler vom Weltklimarat bis zum Jahr 2050 rapide, weitreichende und noch nie dagewesene Veränderungen in allen Bereichen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Viele Schüler, die aktuell in Städten auf der ganzen Welt demonstrieren, werden 2050 noch keine 50 Jahre alt sein.