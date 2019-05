Die Strache-Affäre erschüttert Österreich

Der Skandal zwang Sebastian Kurz zum Handeln. In seiner Stellungnahme, ebenfalls am Samstag, kündigte er Neuwahlen im September an. Kurz' Entscheidung, sich von seinem FPÖ-Innenminister zu trennen, brachte die Regierung endgültig zum Platzen. Kurz distanziert sich nun in aller Klarheit von seinem Koalitionspartner. „Genug ist genug“ sagte der Bundeskanzler, es sei „oftmals schwer gewesen“ mit Strache zusammenzuarbeiten. Den Zeit-Autor Herbert Lackner überraschen diese Töne. „Mitunter sei der Hauch einer Männerfreundschaft zu spüren gewesen, zwischen dem fein ziselierten Slim-Fit-Kanzler Kurz und seinem etwas groben, vom Leben schon gezeichneten Vizekanzler Strache, der sich gern in seiner prallen Männlichkeit inszenierte“, schreibt er und prognostiziert einen Sieg für Kurz: „In den Umfragen liegt Kurz nach wie vor gut; den Skeptikern in seiner eigenen Partei hat er nun gezeigt, dass er sich von Extremisten wie Kickl nichts gefallen lässt; und die Opposition erwischt er auf dem falschen Fuß. Die FPÖ ist ohnehin für längere Zeit lädiert und wird Stimmen an Kurz abgeben müssen, der ja das freundliche Gesicht des Rechtspopulismus darstellt.“