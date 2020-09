Hass im Netz

Zu was ungebremster Hass führen kann, haben wir am 2. Juni erlebt. An diesem Abend wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem mutmaßlich Rechtsextremen erschossen. Nun greift natürlich nicht jeder, der auf YouTube, Facebook und Co. Beleidigungen postet, irgendwann zur Waffe. Dennoch kann dieser Hass nicht einfach hingenommen werden. Deshalb hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nun angekündigt, Plattformen dazu zu zwingen, Nutzer an die Behörden zu melden, die Morddrohungen posten oder Volksverhetzung betreiben. Das Politmagazin Bericht aus Berlin hat mit Lambrecht über ihre Pläne gesprochen.