Deutschlands milliardenteurer Kohleausstieg

Diese Woche hat das Kabinett das Gesetz zum Ausstieg aus der Kohle gebilligt. Darin steht, dass Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland bis spätestens 2038 abgeschaltet werden sollen. Die Kraftwerksbetreiber sollen für das Abschalten Entschädigungen in Höhe von bis zu 4,35 Milliarden Euro erhalten. In die betroffenen Regionen fließen rund 40 Milliarden Euro Finanzhilfen. Das Gesetz und die Umsetzung sind hoch umstritten und sehr schwierig, auch weil Deutschland das einzige Land Europas ist, das mehr oder weniger parallel aus Atom- und Kohleenergieerzeugung aussteigt.