Huawei und der 5G-Ausbau in Deutschland

Die Diskussion um Huawei angeheizt hat auch der amerikanischen Botschafter Richard Grenell. In einem Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) warnt er Deutschland: Sollte Huawei eine entscheidende Rolle im Aufbau des Netzes haben, stelle man die geheimdienstliche Zusammenarbeit beider Länder in Frage. Im Wall Street Journal lässt sich der Diplomat mit den Worten zitieren, man werde den Informationsaustausch mit Deutschland dann so betrachten, als ob jede Geheimmeldung automatisch an die chinesische Regierung gehe. Dem Chefredakteur der Wirtschaftswoche geht das zu weit. In seinem Kommentar schreibt er: „Mr. Grenell, enough is enough“ und konstatiert, dessen Abgang wäre sein größter diplomatischer Verdienst.