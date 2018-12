Hintergründe zur heute-show vom 02.02.2018

Auch in Deutschland befassen sich Gerichte mit den zu hohen Grenzwerten. Nach einer Hochrechnung der Uni Duisburg-Essen könnte es in München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Hamburg, Heilbronn, Kiel, Düsseldorf, Darmstadt und Ludwigsburg zu Fahrverboten kommen. Ob und wie schnell es wirklich Restriktionen geben wird, hängt stark vom Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig ab, schreibt die Rheinische Post. Am 22. Februar könnte der rechtliche Weg für Fahrverbote freigemacht werden.