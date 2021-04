Annalena Baerbock, die erste grüne Kanzlerkandidatin

Ulrich Schulte ist Chef des Parlamentsbüros der taz in Berlin und Autor des Buches „Die grüne Macht: Wie die Ökopartei das Land verändern will“. Er beschreibt im Interview mit der 3sat-Kulturzeit die aktuelle Lage der Partei und deren Entscheidungen. Schulte meint: „Die Grünen mussten sich von einigem verabschieden, um so nah an die Macht zu kommen und so geschlossen aufzutreten.“ Er nennt als Beispiel die seit einiger Zeit fehlende Streitlust der Grünen. „Der Parteitag, an dem ich das letzte Mal einen nicht orchestrierten Streit erlebt habe, der ist schon ne Weile her“, so der Grünen-Beobachter im Gespräch.