Hintergründe zur heute-show vom 17.11.2017

Die so genannten Wirtschaftsweisen forderten diese Woche von der Politik, das Arbeitszeitgesetz zu lockern. Christoph Schmidt, der Vorsitzende des Gremiums, begründete das in der Welt am Sonntag so: „Firmen, die in unserer neuen digitalisierten Welt bestehen wollen, müssen agil sein und schnell ihre Teams zusammenrufen können. Die Vorstellung, dass man morgens im Büro den Arbeitstag beginnt und mit dem Verlassen der Firma beendet, ist veraltet.“