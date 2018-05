Hintergründe zur heute-show vom 11.05.2018

John Bolton ist seit kurzem Trumps Sicherheitsberater. Bolton gilt als Falke, also als außenpolitischer Hardliner, dem großer Einfluss auf Trump nachgesagt wird – auch und vor allem bei der Iran-Entscheidung. Die New York Times porträtiert den Politiker, seine Ansichten und die Kritik daran in einer langen Analyse. Der Senator von Massachusetts sagt über den Bolton mit Verweis auf den Irak-Krieg: „Wir können nicht zulassen, dass dieser extreme Kriegsfalke uns in einen weiteren schrecklichen Konflikt stürzt.“