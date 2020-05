Die Autobranche fordert eine neue Kaufprämie

Wie viele andere Branchen hat auch die Automobilindustrie derzeit mit großen Problemen aufgrund von Corona zu kämpfen. Denn: Wer Kurzarbeit beantragt und um seinen Job fürchtet, kauft sich kein neues Auto. Um die Nachfrage wieder anzukurbeln, wollen die Konzerne Unterstützung vom Staat. Am liebsten in Form von so genannten Kaufprämien, also Zuschüssen für den Erwerb von Neuwagen und jungen Gebrauchten. Das alles wurde am vergangenen Dienstag beim „Autogipfel“ mit Angela Merkel und Vertreterinnen und Vertretern der Autoindustrie besprochen. Endgültige Beschlüsse gibt es wohl erst Anfang Juni. Hildegard Müller ist die oberste Autolobbyistin im Land – wie sie für die Prämien argumentiert, zeigte sie am Sonntag bei Anne Will.