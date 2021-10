50 Jahre Bafög – welche Reformen es jetzt braucht

Vor 50 Jahren wurde das BAföG in Deutschland eingeführt. Viele fragen sich, was das Bundesausbildungsförderungsgesetz heute noch taugt. Es sei bürokratisch, aufwendig und auch oft ungerecht, meinen Kritikerinnen und Kritiker. So werde in Deutschland die Chancengleichheit unterhöhlt, meint etwa die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack: „Es ist höchste Zeit, dass die Politik dies endlich einsieht und schnellstens eine grundlegende BAföG-Reform beschließt.“ Der DGB hat einen „Alternativen BAföG-Bericht“ herausgegeben, da der Bericht der Bundesregierung auf das Jahr 2022 verschoben wurde. Dort steht etwa, dass die Ausgaben für die BAföG-Förderung im Untersuchungszeitraum sowohl absolut als auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und zu den Ausgaben des Bundes zurückgegangen sind.