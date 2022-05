So will Deutschland 400.000 neue Wohnungen pro Jahr schaffen

Immerhin gibt es für diese Mammutaufgabe nun wieder ein eigenes Ministerium: Das Bauministerium wurde ursprünglich im Jahr 1998 vom damaligen Kanzler Gerhard Schröder (SPD) abgeschafft – und nun wieder eingeführt. Der Apparat für das neue Ministerium muss jedoch erst noch aufgebaut werden. Das Handelsblatt berichtet von brisanten Details: So mangele es unter anderem an Kugelschreibern. Momentan leihe das Innenministerium dem neuen Bauministerium noch Sachmittel und IT. Geywitz schreibe dafür quasi an und begleicht die „Schulden“ dann am Jahresende.