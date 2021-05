Der überhastete Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan

Der US-amerikanische Abzug steht nicht im Einklang mit der deutschen Strategie. Bislang nämlich lautete das Mantra der Bundesregierung wie auch der NATO stets: Wir knüpfen den Abzug nicht an Kalenderdaten, sondern an die Lage vor Ort, schreibt der Autor des BR: „Die Große Koalition hatte das Mandat gerade erst mit dem Hauptargument verlängert, das Land drohe in Chaos und Bürgerkrieg zu versinken, wenn die Truppen verfrüht abzögen.“ Auch für viele in der afghanischen Bevölkerung ist der Truppenabzug eine Katastrophe, sagen Kritiker. Was das genau heißt in Bezug auf Frauenrechte oder Bildung von Mädchen, zeigt dieser Beitrag der 3sat-Kulturzeit.