Hintergründe zur heute-show vom 08.02.2019

Manche Politbeobachter vertreten die These, dass sich das ganze Consulting-System in der Hauptstadt verselbstständig habe. Der Spiegel deckte kürzlich in einer Titelgeschichte auf, wie Berater von Firmen wie McKinsey oder Roland Berger bundesweit Politik machen: Denn deren Experten erarbeiten für Ministerien Konzepte für die Rente oder für Zukunftstechnologien. Für diese Beratungsleistungen, so schätzen die Consulting-Firmen selbst, werden dann von der Politik bis zu drei Milliarden Euro Steuergeld im Jahr ausgeben. Die Berater selbst kassieren für ihre Arbeit, so heißt es im Spiegel, „3000, 4000 manchmal auch bis zu 12000 Euro pro Berater, pro Tag.“