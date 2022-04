Schuldengefahr beim Online-Shopping

In der Corona-Pandemie haben Menschen ihre Einkäufe zunehmend online erledigt, ein Trend, der höchstwahrscheinlich bleiben wird. Das Prinzip „Buy now, pay later“ (BNPL), passt also in die Zeit, ist aber kein neues. Anbieter wie der Vorreiter Klarna aus Schweden haben es jedoch geschafft, die Bezahlmethode bedienungsfreundlich in Onlineshops zu integrieren.