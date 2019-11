Sollte Cannabis legalisiert werden?

In Kolumbien angebaut, über Afrika nach Südeuropa geschmuggelt, und schließlich beim Dealer in Berlin gekauft: Drogen sind ein internationales Geschäft. Drogenkartelle agieren deshalb längst wie Global Player. Der Journalist und Wissenschaftler Tom Wainwright hat ein Buch über den Drogenhandel geschrieben (Narconomics: Ein Drogenkartell erfolgreich führen). In einem Vortrag berichtet er von seinen Recherchereisen, in denen er mächtige Drogenbosse interviewte. Er legt auch dar, welche Fehler die Politik im Umgang mit illegalen Substanzen macht.