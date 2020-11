Chinas drastische Maßnahmen gegen Corona

China ist wirtschaftlich ein Riese, einer, mit dem sich viele ungerne anlegen wollen. Ein Opfer der chinesischen Machtpolitik ist Australien, berichtet die FAZ. Der Hintergrund: Australien und China sind in enger Abhängigkeit verbunden wegen der vielen Rohstoffe in Australien. Und schon zeige sich, so die FAZ, dass ein Regime, das so ticke wie das gegenwärtige in China, Abhängigkeiten gezielt auszunutzen wisse. Das sei weder neu noch per se verwerflich. Aber im Falle Xi Jinpings arte es in offene Erpressung angeblicher „Partner“ aus.