Hintergründe zur heute-show vom 17.04.2020

Auch Schülerinnen und Schüler in vielen Bundesländern wehren sich gegen die geplanten Öffnungen. So will etwa Nordrhein-Westfalen bald wieder unterrichten lassen – wenn auch unter veränderten Bedingungen, beispielsweise strengen Hygienevorschriften. Eine Schülerin aus Hagen findet das bei jetzt.de nicht praktikabel: „Wir haben im Normalfall nicht einmal Seife in unserer Schule. In meinen Leistungskursen sitzen 30 Menschen, wie sollen wir da den Mindestabstand einhalten?“