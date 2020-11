Corona, der Impfstoff und die Querdenker

In Leipzig hatten sich am vergangenen Samstag mindestens 20.000 „Querdenker“ versammelt, darunter viele ohne Masken. Die Stadt löste die Versammlung auf, danach kam es zu chaotischen Zuständen in der Innenstadt. Extremismus-Experte Olaf Sundermeyer beschreibt die Vorgehensweise der Menschen hinter der so genannten „Querdenkern“. Diese sei sehr arbeitsteilig: „Es gibt Leute, die eine Art Internet-Kampagne betreiben. Dann gibt es Leute, die das Demonstrationsgeschehen organisieren, die logistisch dafür sorgen, dass die Leute in Bussen dorthin reisen können, die Beitragsredner sind, die Rechtsanwälte sind und als Rechtsbeistand auftreten, auch in der Durchsetzung gegen Gerichte und gegen die Polizei, wenn es um die Versammlungsfreiheit geht.“ Dazu komme auch die rechtsextremistische Szene, die Hooligans, die sich sehr früh schon in ein Bündnis mit den „Querdenkern“ begeben hätten.