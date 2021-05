Sollen Kinder gegen Corona geimpft werden?

Kinder ab 12 Jahren sollen sich in Deutschland vom 7. Juni an generell gegen Corona impfen lassen können. Das beschlossen Bund und Länder auf einem Impfgipfel am Donnerstag (27.5) in Berlin. Voraussetzung war, dass die EU-Arzneimittelbehörde EMA den bisher ab 16 Jahren freigegebenen Impfstoff von Biontech/Pfizer auch für diese Altersgruppe zulässt – was am Freitag passiert ist. Kanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betonten, dass es keine Impfpflicht geben werde. Ein sicherer Schulbetrieb sei völlig unabhängig von der Frage, ob Kinder und Jugendliche geimpft sind, betonte Merkel.