Stolpert Deutschland in die neue Coronawelle?

Die Omikron-Untervariante BA.5 sorgt derzeit in Portugal für mehr Infektionen mit dem Virus. In Südafrika hatte diese Untervariante vor wenigen Wochen gemeinsam mit der Verwandten BA.4 eine neue Welle ausgelöst. Auch in Deutschland wächst der Anteil der beiden Subvarianten: BA.5 ist bei Untersuchungen von vorletzter Woche in jeder zehnten Probe gefunden worden. Damit setzte sich die Verdopplung laut Robert-Koch-Institut (RKI) von Woche zu Woche fort. Sorgen vor einer womöglich wieder wachsenden Krankheitsschwere hat das RKI aktuell nicht. Die bisherigen Daten ließen nicht darauf schließen, dass Infektionen mit BA.4 oder BA.5 schwerere Krankheitsverläufe oder anteilig mehr Todesfälle verursachten als die Varianten BA.1 und BA.2, so das Institut.