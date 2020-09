Die Coronavirus-Pandemie

US-Präsident Donald Trump hat beschlossen die Grenzen zu schließen und den Reiseverkehr zwischen den USA und Europa stoppen zu lassen. „Das Problem ist, dass er die Virus-Krise im Land so stumpf wegignoriert. Was so drastisch und entschlossen klingt, ist nichts anderes als der feige Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken“, schreibt die Süddeutsche Zeitung. So behauptet Trump etwa, dass sich alle auf Corona testen lassen könnten, die es wollen – dies stimmt aber nachweislich nicht. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob das fragile Gesundheitssystem der Amerikaner, das unter anderem von Trump immer wieder gelobt wird, standhalten kann.