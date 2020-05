Donald Trump und das Coronavirus

Auch in den USA tobt trotz der hohen Todeszahlen die Diskussion um Lockerungen der bisherigen Beschränkungen. Präsident Donald Trump und seine Regierung wollen wieder mehr Geschäfte öffnen, die Wirtschaft ankurbeln. Viele Gouverneure wie etwa Andrew Cuomo aus New York, die die Situation vor Ort kennen, sind anderer Ansicht. Außerdem kritisieren die Gouverneure parteiübergreifend den großen Mangel an Corona-Tests. Trump unterstützte derweil Menschen, die etwa in Michigan gegen Eindämmungsmaßnahmen auf die Straße gegangen waren. Er sagte: „Sie hören sicher auf mich. Es scheinen Demonstranten zu sein, die mich mögen.“