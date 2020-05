Das Coronavirus und die Pressefreiheit

Die taz wundert sich über die Kurzarbeit in vielen deutschen Redaktionen. Denn Verlage wie die von „Süddeutscher Zeitung“ und der „Zeit“ schicken ihre Redaktionen zwar in Kurzarbeit, jubeln aber gleichzeitig über so viele Leser wie lange nicht mehr. Auch die Arbeit in den Redaktionen steigt eher an. Wie passt das zusammen?