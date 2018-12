Hintergründe zur heute-show vom 30.11.2018

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hatte gerade mal wieder Krisensitzung. Ein Bericht des ARD-Magazins Kontraste beschreibt, wie schlimm es derzeit um das Unternehmen bestellt ist. So ist etwa nur jeder fünfte ICE in Deutschland voll funktionsfähig, außerdem fehlen 5800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Verspätungen ihrer Züge bekommen Bahnchef Richard Lutz und sein Team nicht in den Griff.