Hintergründe zur heute-show vom 26.10.2018

Die Deutsche Post AG ist mit 500.000 Mitarbeitern eines der größten Logistikunternehmen weltweit – und durch den wachsenden Handel im Netz wächst auch der Umsatz der Post-Tochter DHL. Das führt dazu, dass in vielen der deutschen DHL-Delivery-Niederlassungen ein Mangel an Paketzustellern herrscht – auch wegen schlechter Arbeitsbedingungen bei den Zustellerfirmen, berichtet ZDFzoom in seiner aktuellen Dokumentation „Schuften bis zum Umfallen – DHL-Zusteller unter Druck“.