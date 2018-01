Hintergründe zur heute-show vom 03.11.2017

Donald Trump ist nun rund ein Jahr im Amt. Viele wünschen sich, dass der 71-Jährige abgesetzt wird. Andere hoffen, dass Trump durchhält, weil bei einer Amtsenthebung sein Vize im Weißen Haus, Mike Pence, nachrücken würde. Der extrem konservative Politiker Pence sei schlimmer als Trump, sagt beispielsweise der Kommentator des amerikanischen Magazins The Nation. Auch der New Yorker befasst sich in einem Artikel ausführlich mit Mike Pence, der unter anderem vor einigen Jahren für vermeintliche Therapiemodelle gegen Homosexualität warb.