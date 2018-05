Hintergründe zur heute-show vom 29.09.2017

Für Trump könnte es indes fast zu einem größeren Problem werden, dass er gegen Football- und Basketballstars in den USA mobil gemacht hat. Denn die werden in den USA wie Heilige verehrt. Der Hintergrund: Seit einiger Zeit knien sich viele Sportler hin, wenn die US-Hymne ertönt. Damit wollen sie auf Rassismus und Not im Land aufmerksam machen. Das passt Trump nicht, er bezeichnete Spieler als „Hurensöhne“ und lud die NBA-Basketball-Spieler aus dem Weißen Haus aus. Jetzt gehen die Stars in die Offensive, berichtet der ARD-Korrespondent aus Washington.