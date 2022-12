Was ändert das geplante Einwanderungsgesetz?

Eine zweite mögliche Maßnahme, um Deutschland auf dem internationalen Markt attraktiver zu machen, sieht der Arbeitsmarktexperte Chris Pyak in der Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Die vorgesehenen Pläne der Ampel seien bereits ein Schritt in diese Richtung. Bisher müssen Menschen für die Einbürgerung in Deutschland jedoch die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes aufgeben. „Viele sind dazu einfach nicht bereit“, so Pyak. Und das schrecke wiederum viele Menschen ab. Auch Innenministerin Faeser sieht das so: Es sei „falsch, Menschen dazu zu zwingen, ihre alte Staatsangehörigkeit aufzugeben.“