Scheitert die Energiewende?

Inzwischen schmücken 1,7 Millionen Solaranlagen Deutschlands Dächer. Sie erzeugen rund zehn Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms, schreibt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip. Und während der Solarstrom früher automatisch – und lukrativ – ins Netz eingespeist wurde, muss man den künftig wohl selbst an die Anbieter veräußern. Eigenverbrauch, so schreibt Tenhagen, wäre da also die naheliegende Antwort – gekoppelt mit dem preiswerten Verkauf an die Nachbarhäuser. Schließlich sei die Anlage bezahlt und könne allein deshalb konkurrenzlos günstig Strom erzeugen. Doch das lasse die geplante neue Fassung des EEG so einfach nicht zu. Sie schütze vor allem die Stromanbieter vor dem Strom der Bürger.