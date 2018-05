Hintergründe zur heute-show vom 02.03.2018

Die Tafel in Essen, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt, sieht sich derzeit großer Kritik ausgesetzt. Hintergrund ist die Entscheidung, vorübergehend keine Menschen ohne deutschen Pass mehr neu aufzunehmen. Daraufhin wurde den Verantwortlichen der Essener Ausgabestelle Fremdenfeindlichkeit vorgeworfen. Doch die Tafel ist bei ihrer Entscheidung geblieben. Der Chef der Tafel, Jörg Sartor, begründet seine Entscheidung unter anderem damit, dass es „insbesondere mit vielen ausländischen Männern, die in die verschiedenen Ausgabestellen kamen, Probleme bei der Essensausgabe“ gegeben habe. Die Deutsche Welle war vor Ort und hat mit Kunden der Tafel gesprochen.