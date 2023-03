Wie abhängig ist Deutschland von China?

Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in China, ist dennoch optimistisch. In Wahrheit sei China viel abhängiger von Europa als umgekehrt. Im vergangenen Jahr exportierte China 6,4 Millionen 40-Fuss-Container nach Europa, während Europa nur 1,6 Millionen Container nach China lieferte. Die Exporte der EU nach China im vergangenen Jahr waren wertmäßig bloß 23 Prozent höher als die Exporte der EU in die Schweiz. Das sage schon alles. Unternehmen aus der EU investieren pro Jahr nur noch etwa 8 bis 9 Milliarden Euro in China. Das ist etwa so viel, wie sie allein in Texas investieren. Die Wahrheit sei aber auch: Vier deutsche Konzerne – BMW, VW, Mercedes und BASF – stehen zusammen für ein Drittel der europäischen Direktinvestitionen in China in den vergangenen Jahren. Das heißt: Deutschland ist abhängiger von China als der Rest Europas.