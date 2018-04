Hintergründe zur heute-show vom 06.04.2018

Wie kommt das alles? Jeder, der in Deutschland eine Adresse hat, ist automatisch in den Post-Datenbanken. Um die Nutzung dieser Daten zu verhindern, müssen Verbraucher schriftlich widersprechen. Die Verbraucher können von der Deutschen Post Direkt GmbH auch Auskunft darüber fordern, welche Daten das Unternehmen über sie gesammelt hat und woher diese stammen. Dafür stellt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein ein Musterschreiben zur Verfügung. Auch die Datenschutzbehörde in NRW empfiehlt allen Verbrauchern, sich bei Post Direkt in Troisdorf (z.B. an datenschutz@postdirekt.de) zu erkundigen, was über sie gespeichert wurde.