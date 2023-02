Gibt es in Deutschland doch keinen Fachkräftemangel?

Für den Ökonomen Clemens Fuest sind Lohnerhöhungen die wichtigste Antwort auf fehlende Fachkräfte – etwa in der Pflege. In einer Marktwirtschaft müssten Güter, die knapp seien, teuer sein, betonte der Chef des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Natürlich seien auch Qualifikationsmaßnahmen und Investitionen in Bildung sowie Gesundheit wichtig, aber: „Die wichtigste Antwort auf Fachkräfteknappheit ist das Erhöhen von Löhnen“, so Fuest.