Die Forderungen von Fridays for Future

Als Greta Thunberg letzten Sommer anfing, freitags für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren, hätte sie sich vermutlich kaum träumen lassen, was für eine Bewegung sie damit auslöst. In Deutschland gehen mittlerweile jeden Freitag tausende Schüler auf die Straße. Die Initiatoren wollten es aber nicht bei markigen Sprüchen und kreativen Demoschildern belassen. In einer Pressekonferenz stellte die Fridays-for-Future-Bewegung nun konkrete Forderungen an die Politik. Und die haben es in sich: Der Kohleausstieg soll bereits bis 2030 realisiert werden. Ab 2035 sollen nur noch erneuerbare Energien unseren Strombedarf decken. Außerdem fordern sie, den Ausstoß von CO2 zu besteuern. Phoenix hat die Pressekonferenz, die am Montag im Museum für Naturkunde stattfand, online gestellt. Darin machen die vier Jugendlichen deutlich: wir streiken so lange, bis die Politik handelt.