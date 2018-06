Hintergründe zur heute-show vom 08.06.2018

Das Gastgeberland Russland steht nicht nur wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik, sondern auch, weil auffällige Dopingproben von Nationalspielern aus dem vorläufigen WM-Kader Russlands in der Vergangenheit wohl nicht ausreichend untersucht worden sind. Russische Funktionäre stehen unter dem Verdacht, fragwürdige Befunde aus 2014 vertuscht zu haben, berichteten Reporter der ARD in der Dokumentation „Geheimsache Doping - Russlands Fußball-Freunde“. Nach Aktenlage wurden die Proben - sofern auffällig - vom Kontrolllabor in Moskau vertuscht. Die Anweisung sei dabei angeblich direkt vom damaligen Sportminister Witali Mutko gekommen, sagt der frühere Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, Grigori Rodschenkow, der heute in einem Zeugenschutzprogramm in den USA lebt.