Wie teuer wird das Heizen im Winter?

Wie entsteht Inflation? Und warum ist sie momentan hier so hoch? Dafür gibt es, neben den steigenden Energiekosten, eine Reihe an Gründen, die der Deutschlandfunk aufzeigt. Einer davon: die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr. Um den Konsum in der Coronakrise anzukurbeln, hatte der Bund die Mehrwertsteuer befristet von Juli 2020 bis Ende 2020 gesenkt. Seit Januar 2021 gelten wieder die regulären Mehrwertsteuersätze, Waren und Dienstleistungen werden im Vorjahresvergleich also tendenziell wieder teurer.