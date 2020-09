Gewalt gegen Kommunalpolitiker

Anonyme Anrufe, sexuelle Drohungen, eingeschlagene Scheiben, Hetztiraden im Netz: Seit Jahren werden Politikerinnen und Politiker, ob haupt- oder ehrenamtlich, in Deutschland beleidigt, bedroht und angegriffen. In der NDR-Doku 45 Minuten kommen Betroffene zu Wort und berichten von Angriffen, etwa Ursula Oehlschläger aus Hildesheim, die für die Grünen in ihrer Heimatstadt aktiv ist: „Du Schwein, du alte Drecksau, dich kriegen wir noch“, gehören dabei noch zu den harmloseren Beschimpfungen.