Die Preisträger der goldenen Vollpfosten 2021

Die heute-show verleiht der katholischen Kirche insgesamt für ihren Umgang mit den eigenen Verbrechen, dem Missbrauch in der eigenen Kirche und deren Vertuschungen den goldenen Vollpfosten in der Fegefeuer-Edition. Stellvertretend dafür steht das Verhalten des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki. Was war vorgefallen? Der Kardinal hatte zunächst ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen in der Kirche in Auftrag gegeben. 2020 entschied Woelki dann allerdings, dies vorerst nicht zu veröffentlichen. Er führte dafür rechtliche Gründe an. Stattdessen gab er ein neues Gutachten in Auftrag. Eine Chronik der gesammelten Ereignisse findet sich hier. Dieses Vorgehen löste eine Welle von Kirchenaustritten aus. Woelki selbst wurde zwar in keinem der beiden Gutachten belastet. Papst Franziskus, sein Chef, kam allerdings zu dem Schluss, dass Woelki „schwere Fehler“ in der Kommunikation begangen habe. Der Erzbischof blieb im Amt, nimmt aktuell aber eine Auszeit. Vor Kurzem sorgte nun auch die Finanzierung der Aufklärung für Kritik: Das Erzbistum Köln hatte nämlich in den vergangenen drei Jahren rund 2,8 Millionen Euro für Gutachten, Medienanwälte und Kommunikationsberatung ausgegeben. An Betroffene sexuellen Missbrauchs zahlte das Erzbistum dagegen seit 2010 nur 1,5 Millionen Euro.