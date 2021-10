FDP und Grüne, die Königsmacher

Genau diese beiden Parteien, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP, gelten jetzt als Königsmacher des zukünftigen Kanzlers. Grüne und FDP trafen sich bereits zwei Tage nach der Wahl, um über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung zu sprechen. An diesem Abend entstand auch das mittlerweile beinah legendär gewordene Selfie: Die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck, FDP-Chef Christian Lindner und sein Generalsekretär Volker Wissing posten am späten Dienstagabend ein gemeinsames Foto auf Instagram. Von Sonntag an steigen auch die SPD und die Union in Gespräche ein. Beide streben jeweils ein Bündnis mit Grünen und FDP an – also entweder eine sogenannte Ampel-Koalition unter Führung der SPD oder ein sogenanntes Jamaika-Bündnis unter Führung der Union.