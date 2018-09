Hintergründe zur heute-show vom 14.09.2018

Der Energiekonzern RWE will im Herbst den Rest des Hambacher Forsts abholzen für die Vergrößerung des Tagebaus. Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4100 Hektar groß, bislang wurden bereits 3900 Hektar gerodet. Aus Sicht von RWE ist die Rodung unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Dagegen regt sich seit Jahren Widerstand von Umweltschützern. Am Donnerstag (13.09.2018) begann die Polizei nun, Baumhäuser im Hambacher Forst zu räumen. Vor allem die Begründung ficht die Gegner an: Die Behörden, unter anderem das NRW-Bauministerium, argumentierten mit dem Baurecht und nicht mit der Braunkohle an sich. Der Korrespondent des WDR findet, dass die „Baumängel nur vorgeschoben“ seien.