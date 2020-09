Sinnlose Hartz-IV-Weiterbildungen

Wer an den Kursen nicht teilnimmt, dem drohen Sanktionen. Das heißt, wer sich nicht an die Anweisungen des Jobcenters hält, der bekommt weniger Geld. Alleine im vorigen Jahr sprachen die Jobcenter fast eine Million solcher Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger aus. Diese Praxis ist umstritten, da Menschen, die Hartz IV beziehen, per Definition bereits am Existenzminimum leben. Oftmals reicht es schon, einen Termin zu versäumen, um bestraft zu werden. Was es bedeutet, in dieser Situation sanktioniert zu werden und wie die Jobcenter das Vorgehen begründen, zeigt das MDR-Magazin Exakt.