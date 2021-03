Hass und Gewalt gegen Frauen

Frauen, vor allem auch in exponierteren Positionen wie Politikerinnen, sind in den sozialen Medien regelmäßig Hass, Gewaltandrohung und Stalking ausgesetzt. Der Spiegel hat in einer Titelgeschichte festgestellt, dass die frauenfeindliche Szene im Netz, in der sich viele Rechtsextreme tummeln, immer radikaler wird. Knapp 70 Prozent der vom Spiegel befragten Politikerinnen im Bundestag sagten, sie erlebten „frauenfeindlichen Hass als Bundestagsabgeordnete“. Auch der WDR berichtet in einer Planet-Wissen-Reportage über Frauen, die in Beziehungen, im Arbeitsleben, im Netz oder auf der Straße bedroht und beschimpft werden oder (sexualisierte) Gewalt erfahren.