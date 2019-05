Das dramatische Artensterben

Unseren Planeten teilen wir uns mit rund acht Millionen Tier- und Pflanzenarten. Noch. Denn der Bericht des Weltbiodiversitätsrats, der am Montag in Paris vorgestellt wurde, kommt zu einem alarmierenden Ergebnis. Rund eine Million Arten könnten aussterben. Schuld ist der Mensch, der anderen Lebewesen kaum noch Raum lässt. So sind bereits 85 Prozent aller Feuchtgebiete zerstört, zwischen 1980 und dem Jahr 2000 wurden 100 Millionen Hektar tropischer Regenwald abgeholzt. Unser Ökosystem hat sich bereits derart verändert, dass 40 Prozent der Amphibien und fast 33 Prozent der riffbildenden Korallen besonders gefährdet sind. Das Artensterben verlaufe heute zehn- bis hundertmal schneller, als im Durchschnitt der vergangen 10 Millionen Jahre, so schätzen die 145 Wissenschaftler aus 50 Ländern, die an dem Bericht mitgearbeitet haben.