Anja Karliczeks erstes Jahr als Bildungsministerin

Auch der Spiegel-Kommentator kreidet Anja Karliczek an, „kein glückliches Händchen bei öffentlichen Auftritten und Wortmeldungen zu kontrovers diskutierten Themen“ zu haben. Und tatsächlich hat die Bildungsministerin für ihre Aussagen zu 5G und dem Aufwachsen von Kindern in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften im letzten Jahr viel Kritik eingesteckt. Auch Karliczeks bislang einzige Gesetzesvorlage im Kabinett zum Thema Bafög-Erhöhung kam nicht wirklich gut an. Die Ministerin schlug vor, dass – falls das Bafög für die Miete in Großstädten nicht reiche - man ja auch in eine günstigere (Uni-)Gegend ziehen könne.