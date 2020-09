Das Milliarden-Hilfspaket gegen die Coronakrise

Besonders Frauen halten derzeit das System am Laufen, denn viele der genannten Berufe haben einen sehr hohen Frauenanteil. Es sei nichts Neues, so eine Geschlechterforscherin in der Zeit, dass Frauen in diesem Beruf vor allem rhetorische Anerkennung bekämen. Tatsächlich werde heute immer noch davon ausgegangen, dass Fürsorglichkeit im weiblichen Geschlechtscharakter liege und darin werde keine Qualifikation gesehen, die ausgebildet und bezahlt werden muss.