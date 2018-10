Hintergründe zur heute-show vom 12.10.2018

Erderwärmung kann zu heißen Sommern, damit Ernteausfällen und extremer Trockenheit führen. Trotz all dem, so meint zumindest der Kommentator der Süddeutschen Zeitung, agiert die Bundesregierung in der Klimapolitik verantwortungslos. „Umweltpolitik findet in dieser Koalition nicht statt. In der Union hat der Wirtschaftsflügel das Sagen, in der SPD das Gewerkschaftslager. Die Schnittmenge aus beidem ist das Gegenteil von Umwelt- und Klimaschutz“.