Hintergründe zur heute-show vom 06.12.2019

Heute ringt die Nato wieder mehr um ihre Daseinsberechtigung, weil die Allianz zwischen Europa und den USA bei weitem nicht mehr so unerschütterlich ist wie in der Vergangenheit. US-Präsident Trump nannte die Nato bereits „obsolet“. Aber auch auf dieser Seite des Atlantiks hat sie einen unverblümten Kritiker. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete die Nato in einem Interview als „hirntot“, da mit dem strategischen Rückzug der USA keine klare Marschrichtung erkennbar sei. Die drastische Wortwahl sorgte für viel Empörung. Was will der französische Präsident erreichen? Die Deutsche Welle beschäftigt sich mit dem „Enfant terrible“ der Nato.