Polizeigewalt in Deutschland

Wer der Meinung ist, jemand anders verstoße gegen das Gesetz, der wendet sich in Deutschland an die Polizei. Die hat die Aufgabe, neutral zu ermitteln, ob tatsächlich ein Verbrechen vorliegt. Doch was, wenn der Beschuldigte selbst Polizist ist? Hierzulande ermittelt die Polizei dann in der Regel gegen jemanden aus ihren Reihen – und das führt zu Problemen. Laut Verfassung dürfen Polizisten in Situationen, die es erfordern, körperliche Gewalt anwenden. Zum Beispiel bei Festnahmen. Dabei gilt aber immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. In vielen Fällen berichten Teilnehmer von Demonstrationen, aber die Polizei sei gewalttätiger gewesen als notwendig. Das ARD Magazin Monitor hat mit Menschen gesprochen, die erfahren haben, wie rabiat das Vorgehen von Polizisten sein kann.