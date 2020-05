Die krudesten Corona-Verschwörungstheorien

Bill Gates wolle im Kampf gegen den Erreger den Menschen Mikrochips einpflanzen lassen – und so die totale Kontrolle erlangen. So etwas wird gerne von Impfgegnern behauptet. Dieses Gerücht ist aber, wie viele andere um den Microsoft-Gründer, schlichtweg falsch. Gates „finanziert“ auch nicht die Weltgesundheitsorganisation (WHO), ist aber – das ist korrekt – einer der größten Geldgeber. Was all das heißt, wird in diesem Text erklärt.